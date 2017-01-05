Источник: в Йемене хуситы выпустили ракету по лагерю правительственных сил

САНА, 5 янв — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене выпустили баллистическую ракету по лагерю правительственных сил в провинции Таиз, сообщил агентству Sputnik местный военный источник.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

"Хуситы и помогающая им армия запустили баллистическую ракету средней дальности по лагерю в районе Баб эль-Мандеб провинции Таиз", — сообщил источник, не уточнив, привел ли удар к жертвам.

Он добавил, что хуситы ранее отправили в провинцию подкрепления и готовятся наступать с целью захвата побережья Красного моря в этом районе.

Провинция Таиз находится в юго-западной части страны и стала ареной ожесточенных боев сторон конфликта.