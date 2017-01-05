Представитель Эрдогана прокомментировал ситуацию с авиабазой Инджирлик

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что с рассмотрением вопроса об использовании авиабазы Инджирлик спешить не стоит, сообщает агентство Рейтер.

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе Инджирлик. Он подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).