Шведская прокуратура получила расшифровку допроса Ассанжа

СТОКГОЛЬМ, 5 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Швеции получила расшифровку допроса основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, проведенного в середине ноября в посольстве Эквадора в Лондоне в связи с его подозрениями в изнасиловании в Швеции в 2010 году.

"Власти Эквадора передали письменный отчет допроса Ассанжа. Отчет будет переводиться", — говорится в сообщении для прессы шведской прокуратуры.

Материалы допроса — на испанском языке, занимают несколько сотен страниц, на перевод которых может понадобиться несколько недель. Позиция следствия в отношении расследования дела Ассанжа будет представлена после ознакомления с переводом допроса, говорится в сообщении.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме.

Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.