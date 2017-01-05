В Китае дали старт строительству 11 новых автомагистралей за $24 миллиарда

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. В Китае в четверг в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны начали строительство 11 новых автомагистралей, объем инвестиций оценивается в 166,4 миллиарда юаней (24,2 миллиарда долларов).

Как передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу провинциального департамента транспорта Ван Бинцина, общая протяженность будущих автомагистралей составит 1 тысячу километров. Ожидается, что строительство будет завершено к 2020 году.

В настоящий момент в провинции Гуйчжоу насчитывается 6,1 тысячи автомагистралей.

На прошлой неделе министерство транспорта КНР сообщило, что власти планируют в 2017 году построить в стране 5 тысяч километров новых скоростных автомобильных шоссе. Также ведомство сообщало, что в планы властей Китая входит реконструкция 200 тысяч километров дорог в сельской местности, строительство 7 тысяч новых асфальтовых дорог в бедных районах Китая.

Согласно ранее опубликованной властям КНР "Белой книге", в конце 2015 года в Китае насчитывалось 123,5 тысячи километров скоростных автомагистралей, что делает страну лидером в мире по этому показателю. Кроме того, в стране насчитывается 4,58 миллиона километров дорог с твердым покрытием, из которых 3,98 миллиона километров приходятся на сельскую местность, покрывая дорожной сетью 99,9% поселков и небольших городов.