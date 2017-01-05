В Мексиканском заливе у берегов Луизианы горит нефтяная платформа

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Береговая охрана США борется с пожаром на нефтяной платформе в Мексиканском заливе недалеко от берегов американского штата Луизиана, сообщает телеканал ABC.

По данным телеканала, инцидент произошел в четверг около 2.30 (11.30 мск) на нефтеплатформе, которая располагается в 128 километрах от острова Гранд Айл. Находящиеся на платформе в момент возгорания на платформе четыре человека были эвакуированы. В тушении пожара задействованы четыре судна.

Сообщений о пострадавших не поступало, причины возгорания выясняются, сообщает телеканал.