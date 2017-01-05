США
6.016 января15:07МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Politico назвала людей, которые "испортят" европейцам жизнь в 2017 году

14:5905.01.2017
(обновлено: 15:21 05.01.2017)
1338988125
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.Издание Politico назвало "грязную дюжину" персонажей, которые могут "испортить жизнь" европейцам в 2017 году.

По словам автора статьи Тунку Варадараяна, из-за этого списка читателям "захочется остаться в кровати и накрыться одеялом с головой". Состоит он главным образом из политиков, а также из нескольких групп людей — издателей британских таблоидов, китайских футбольных боссов и "русских хакеров".

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
СМИ: США получили "доказательства" причастности России к кибератакам

Британским таблоидам — таким, как The Sun, Daily Mail, Daily Express — досталось от автора за их влияние на общественное мнение Великобритании, в том числе в вопросе отделения страны от Евросоюза. По мнению Варадараяна, из-за них Brexit может пройти максимально болезненным и невыгодным для каждой из сторон путем.

Китайские футбольные боссы тоже должны вызывать серьезное беспокойство у "бездуховной Европы, для которой футбол — почти религия". Дело в том, что в КНР стали тратить "неприличные деньги" на приобретение для своей лиги игроков из ведущих европейских клубов.

"Русских хакеров" автор называет "пагубной силой" в международных отношениях, которая якобы пыталась повлиять на исход американских выборов, и пугает читателей тем, что теперь киберпреступники готовы переключиться на Европу.

Также в списке есть один уже назначенный представитель администрации избранного президента США Дональда Трампа — советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн, и один кандидат на место в его кабинете — предприниматель Уилбур Росс.

Дональд Трамп и Майкл Флинн во время предвыборной кампании. 2016 год
© AP Photo/ Evan Vucci
Западные СМИ бьют тревогу из-за первых назначений Трампа

Флинна автор называет человеком "настолько неполиткорректным, что Трамп по сравнению с ним просто бойскаут". Что касается Росса, который может занять пост министра торговли, то он, с точки зрения Варадараяна, имеет все шансы "окончательно погубить" Трансатлантическое торговое соглашение (TTIP), тем самым существенно ослабив руку Европы в переговорах по Brexit.

В списке также присутствуют лидеры некоторых европейских партий. Итальянского комика Беппе Грилло, возглавляющего "Движение пяти звезд", автор считает "политическим новатором", поставившим себя в абсолютную оппозицию ко власти и заполучившим огромное количество сторонников.

Лидера польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского бывший польский президент Лех Валенса называл "опасным и безответственным", и к этим словам, с точки зрения автора, стоит прислушаться.

Бывший президент Польши, первый руководитель профсоюза Солидарность Лех Валенса. Архивное фото
© AFP 2016/ Carl Court
Валенса предложил "выкинуть" Польшу из Евросоюза

"Польша была золотым ребенком среди новых членов ЕС. Благодаря Качиньскому она снова в плачевном состоянии " — пишет Варадараян, называя лидера "Права и справедливости", "вероятно, самым влиятельным антиевропейским политиком в ЕС".

Кроме того, в список попали Карлос Пучдемонт — лидер каталонской администрации, который планирует провести в этом году референдум по вопросу независимости от Испании; Николя Саркози, который может вернуть себе политическое влияние после следующих выборов во Франции; Мартин Селмайр, "правая рука" главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, способного вступить в конфронтацию с министрами других стран, а также выступающий против ислама лидер голландской "Партии свободы" Герт Вилдерс и слишком фанатично противостоящий крупным компаниям еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
13 пользователей оставили 13 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.