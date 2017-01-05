Берлин не нашел в себе сил осудить марш бандеровцев в Киеве, заявил Пушков

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Берлин не решился осудить марш в честь Степана Бандеры в Киеве "с его антисемитскими лозунгами", написал сенатор Алексей Пушков в Twitter в четверг.

Более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" в воскресенье вечером традиционно провели факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

"Берлин не нашел в себе сил осудить марш в честь Бандеры с его антисемитскими лозунгами", — отметил Пушков.

Берлин не нашел в себе сил осудить марш в честь Бандеры с его антисемитскими лозунгами. Защита киевского режима важнее фиктивных "ценностей" — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 января 2017 г.

Ранее Пушков заявил, что Германия должна отреагировать на шествие в Киеве, так как "молчание равносильно поддержке".

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время, часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.