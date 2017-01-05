В Китае запустили самый протяженный в стране маршрут скоростных поездов

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. В Китае в четверг запущен самый протяженный в стране маршрут для скоростных поездов, его длина составляет 2760 километров, передает агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось, что протяженность скоростных железных дорог в Китае достигла 22 тысяч километров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.
Как сообщила ранее Национальная комиссия по развитию и реформам КНР, к 2025 году общая протяженность всех железных дорог в стране будет увеличена до 175 тысяч километров, включая высокоскоростные железнодорожные магистрали. При этом к 2020 году общая протяженность всех железных дорог Китая, согласно плану, должна составить 150 тысяч километров и связать между собой свыше 80% крупных городов страны.