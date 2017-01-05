Охранник Букингемского дворца едва не застрелил королеву Елизавету II
12:5005.01.2017
(обновлено: 16:19 05.01.2017)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Королеву Елизавету II чуть не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы, пишет газета Independent.
О данном происшествии рассказал бывший караульный. Однажды поздней ночью он охранял внутреннюю территорию дворца, когда заметил фигуру в темноте. Он крикнул: "Кто это?". Фигурой в темноте оказалась королева Елизавета II.
"Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил", — цитирует охранника газета. "Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять", — ответила королева.
Не сообщается, когда именно произошел инцидент. По данным газеты, на королеве было надето пальто, она собиралась на небольшую прогулку.
День рождения королевы Великобритании Елизаветы Второй
Королева Великобритании Елизавета II на церемонии Trooping The Colour, параде "выноса знамен", который проводится в честь дня рождения монарха.
Торжественный парад "выноса знамен" во время проведения официального дня рождения королевы Великобритании.
Королевская семья Великобритании на церемонии Trooping The Colour на балконе Букингемского дворца наблюдает за пролетом самолетов Королевских ВВС.
Принц Гарри, Уильям и герцогиня Кэтрин во время празднования дня рождения королевы Елизаветы II наблюдают за праздником с балкона резиденции.
Торжественный парад "выноса знамен" Trooping The Colour.
Елизавета II и принц Филипп приветствуют публику из Букингемского дворца.
Британский принц Эдвард, принцесса Эжени и Софи, графиня Уэссекская прибыли на церемонию Trooping The Colour.
Королева Великобритании приняла парад "выноса знамен" (Trooping of colours). Это одна из самых ярких церемоний в Великобритании.