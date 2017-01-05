Друг Сильвио Берлускони может возглавить Европарламент, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 5 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Новым главой Европарламента (ЕП), вероятно, будет избран друг экс-премьера Италии Сильвио Берлускони Антонио Таяни, сообщил в четверг РИА Новости источник в ЕП.

Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с поста председателя Европарламента и решении возглавить в Германии избирательный список СДПГ в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года. Выборы нового главы ассамблеи намечены на 17 января, он будет избираться секретным голосованием.

Антонио Таяни в настоящее время занимает пост заместителя председателя ЕП от крупнейшей по влиянию и численности фракции Европейской народной партии (ЕНП), а до этого он был заместителем главы Еврокомиссии. Бельгийская телерадиокомпания RTBF называет Таяни "близким другом Сильвио Берлускони", он также известен как его доверенное лицо.

"Наибольшие шансы у Таяни. Другими реальными претендентами являются Джанни Пителла от фракции европейских социалистов и демократов и экс-премьер Бельгии Ни Верхофстадт, возглавляющий парламентскую фракцию европейских либеральных демократов", — сказал собеседник РИА Новости.

Он напомнил, что ЕНП имеет в Европарламенте 216 из 751 мандата, социалисты – 189, а либеральные демократы – 69.