Киев ответил на призыв к компромиссам по Донбассу

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал в газете Wall Street Journal официальный ответ на высказанные ранее украинским миллиардером Виктором Пинчуком предложения по урегулированию в Донбассе, а также отношениям с Москвой.

Статья размещена в четверг на официальном сайте президента Украины.

Пинчук в конце прошлого года в статье, опубликованной в том же издании, высказал мнение, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые вести диалог с Москвой. Поэтому, считает предприниматель, Украина должна сама быть готова к компромиссам, отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

В ответной статье представитель администрации Порошенко заявил, что не может согласиться "с призывом к компромиссам на основе обеспокоенности".

По словам Елисеева, Киев выступает за проведение в Донбассе местных выборов, но только на основании украинского закона и стандартов ОБСЕ. По его словам, "никакой торговли территориями" со стороны Украины не будет.

Он также заявил, что "Украина всегда выступала с позиций такого решения, которое основывается на национальных интересах".

Замглавы администрации Порошенко, кроме того, отверг призыв к отказу от европейской и евроатлантической интеграции, назвав его "политическим самоубийством для любого политика в Украине, который бы решился призвать к такому резкому развороту", — заявил он.