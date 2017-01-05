Минск предложил Москве соблюдать прежнюю практику пропуска через границу

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Белоруссия предлагает России до окончания переговоров придерживаться прежней практики пропуска через границу граждан третьих стран, заявил в четверг на брифинге начальник управления информации, пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

В настоящее время попасть на территорию России иностранец может при наличии действующей визы и через международный пункт пропуска. На границе РФ и Белоруссии такие пункты не оборудованы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что существующий комплекс проблем и возможность принятия неких временных мер может быть рассмотрен до конца года на заседании межгосударственной рабочей группы.

"Мы предлагаем нашим российским партнерам на время проведения переговоров придерживаться прежней оправдывающей себя со всех сторон практики", — сказал Мирончик.

В декабре начала работать межведомственная рабочая группа по проблемам пропуска граждан третьих стран через белорусско-российскую границу.