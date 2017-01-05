Радиационный фон возле 4-го блока ЧАЭС снизился после установки арки

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Радиационный фон возле четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) снизился более чем в два раза после его накрытия новой защитной аркой, сообщила в четверг пресс-служба Государственного специализированного предприятия (ГСП) ЧАЭС.
"Хотя до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и введения систем в проектный режим остается еще год, надвижная арка уже повлияла на текущую безопасность объекта "Укрытие". После установки НБК в проектное положение, мощность дозы вокруг арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке", — заявил заместитель технического директора объекта "Укрытие" Сергей Кондратенко.
В конце ноября завершился процесс накрытия четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС новой защитной аркой. Она призвана заменить изношенный старый саркофаг, который был построен сразу после аварии на станции в 1986 году. Строительством новой арки занимался международный консорциум Novarka, образованный французскими компаниями. Оно финансировалось из специального международного донорского фонда "Укрытие" под управлением Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР). Общая смета строительства составила около 1,5 миллиарда евро.