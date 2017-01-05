Радиационный фон возле 4-го блока ЧАЭС снизился после установки арки

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Радиационный фон возле четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) снизился более чем в два раза после его накрытия новой защитной аркой, сообщила в четверг пресс-служба Государственного специализированного предприятия (ГСП) ЧАЭС.

"Хотя до завершения строительства нового безопасного конфайнмента и введения систем в проектный режим остается еще год, надвижная арка уже повлияла на текущую безопасность объекта "Укрытие". После установки НБК в проектное положение, мощность дозы вокруг арки снизилась более чем в два раза. Это свидетельствует о повышении безопасности на площадке", — заявил заместитель технического директора объекта "Укрытие" Сергей Кондратенко.

Согласно сообщению, надвижная арка позволила исключить попадание атмосферных осадков внутрь объекта "Укрытие", что ранее было основным фактором переноса радиоактивных веществ как внутри объекта, так и за его пределами.

В конце ноября завершился процесс накрытия четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС новой защитной аркой. Она призвана заменить изношенный старый саркофаг, который был построен сразу после аварии на станции в 1986 году. Строительством новой арки занимался международный консорциум Novarka, образованный французскими компаниями. Оно финансировалось из специального международного донорского фонда "Укрытие" под управлением Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР). Общая смета строительства составила около 1,5 миллиарда евро.