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В мире

На аукционе в Японии гигантского тунца продали за 640 тысяч долларов

11:5405.01.2017
(обновлено: 12:02 05.01.2017)
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Тунец весом 212 кг, проданный на торгах на японском рынке Цукидзи за 74,2 миллиона иен, 5 января 2017
© REUTERS/ Issei Kato

ТОКИО, 5 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Гигантский тихоокеанский голубой тунец был продан на первых в этом году торгах на знаменитом рынке Цукидзи в Токио в четверг за 74,2 миллиона иен (около 640 тысяч долларов) — это вторая по величине цена с начала века.

Вес тунца, выловленного около берегов префектуры Аомори, составил 212 килограммов.

Самым дорогим на сегодняшний день считается тунец, проданный на аукционе 2013 года: он стоил 155 миллионов иен (по курсу на то время это составляло около 1,3 миллиона долларов).

Рынок Цукидзи в Токио, Япония
© РИА Новости. Ксения Нака
Новогодние торги токийского рыбного рынка Цукидзи: тунец за $117 тысяч
В прошлом году на первом аукционе самый дорогой тунец был продан за 14 миллионов иен (по курсу на тот момент около 117 тысяч долларов).

Первый аукцион тунца в Японии становится одним из первых проявлений деловой жизни после новогодних праздников. По первому новогоднему аукциону тунца определяют "направление ветра" в экономике страны. Это не всегда совпадает с последующим развитием событий, но высокая цена на первого тунца неизменно воспринимается в Японии как хороший признак.

© REUTERS/ Issei Kato
Тунец весом 212 кг, проданный на рынке Цукидзи за 74,2 миллиона иен. Токио, 5 января 2017 года

Рынок Цукидзи, который считается самым крупным рыбным рынком мира, должен был еще в ноябре прошлого года переехать на новое место в токийский район Тоёсу. Однако новый мэр Токио Юрико Коикэ, проведя детальную проверку, выяснила факты подлогов и недобросовестного проведения работ при подготовке строительной площадки. Из-за того, что ранее на месте будущего рыбного рынка располагались объекты химического завода, возникло серьезное опасение в безопасности торговли продуктами питания на некачественно подготовленной и плохо очищенной территории.

Рынку Цукидзи более 80 лет. Он "обязан” своим рождением землетрясению 1923 года, разрушившему рыбный рынок в районе Нихонбаси. Под временную торговую площадку был выделен небольшой участок в Цукидзи, а с 1935 года рынок разместился там, где находится сейчас, и занимает площадь 23 гектара.

Цукидзи — самый крупный оптовый рынок Японии по объему продаж и самый большой рыбный рынок в мире. Славу ему принесли именно рыбные ряды и аукционы тунца. Это и одно из излюбленных туристических мест японской столицы.

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