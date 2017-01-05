Сотрудники спецслужб США дадут показания в конгрессе по кибератакам

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Представители спецслужб США в четверг будут давать показания на слушаниях в конгрессе по заявленным ранее обвинениям касательно якобы причастности России к кибератакам во время президентской кампании в 2016 году, сообщает агентство Рейтер.
Слушания в конгрессе состоятся за день до намеченного на пятницу специального брифинга разведслужб для избранного президента Дональда Трампа по кибератакам против Демократической партии, кандидат от которой – экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон проиграла президентскую гонку, говорится в сообщении.выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.
Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.