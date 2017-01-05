В США пытки психически больного юноши транслировали в Facebook

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Четыре афроамериканца задержаны в Чикаго по подозрению в пытках психически больного юноши, которые транслировались в Facebook в прямом эфире, сообщает канал Fox 32.

По данным телеканала, преступники силой удерживали молодого человека, заставляли его выкрикивать оскорбления в адрес избранного президента США Дональда Трампа и "белых людей", пить воду из унитаза. Все это было снято на видео, причем его авторы выразили надежду на то, что оно станет "вирусным".

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Всего было опубликовано три видеоролика, в которых юношу били ногами и руками и резали ножом. По данным полиции, преступники отпустили его либо через сутки, либо через двое.

По этому делу были задержаны двое молодых людей и две девушки. Сообщается, что пострадавший — одноклассник одного из них и пошел с ними по своей воле.

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Представитель полиции старший инспектор Эдди Джонсон отметил, что преступление не является политически мотивированным, несмотря на расистские высказывания и оскорбления в адрес избранного президента США.