В США пытки психически больного юноши транслировали в Facebook

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Четыре афроамериканца задержаны в Чикаго по подозрению в пытках психически больного юноши, которые транслировались в Facebook в прямом эфире, сообщает канал Fox 32.
По данным телеканала, преступники силой удерживали молодого человека, заставляли его выкрикивать оскорбления в адрес избранного президента США Дональда Трампа и "белых людей", пить воду из унитаза. Все это было снято на видео, причем его авторы выразили надежду на то, что оно станет "вирусным".
Four in Custody in Chicago After Live-Streaming Kidnapping, Torture of Disabled Man https://t.co/cEbUAupUta #lifestyle pic.twitter.com/szSx49PjKx— PJ Media (@PJMedia_com) 5 января 2017 г.
Всего было опубликовано три видеоролика, в которых юношу били ногами и руками и резали ножом. По данным полиции, преступники отпустили его либо через сутки, либо через двое.
По этому делу были задержаны двое молодых людей и две девушки. Сообщается, что пострадавший — одноклассник одного из них и пошел с ними по своей воле.
Police Detain 4 Over Alleged Torture Streamed on Facebook Live | https://t.co/2vu9VPRwGz | #ChicagoTorture pic.twitter.com/j5Atyytvf7— Artarius Media (@ArtariusMedia) 5 января 2017 г.
Представитель полиции старший инспектор Эдди Джонсон отметил, что преступление не является политически мотивированным, несмотря на расистские высказывания и оскорбления в адрес избранного президента США.