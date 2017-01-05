Китай надеется на разрешение ситуации вокруг размещения THAAD в Южной Корее

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай надеется, что Пекин и Сеул найдут правильное решение спорной ситуации вокруг размещения американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее, которое учтет позиции обеих стран, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее глава МИД КНР Ван И провел встречу с делегацией демократической партии Южной Кореи, на которой стороны обсудили двусторонние отношения и размещение американской системы противоракетной обороны THAAD на южнокорейской территории.

"Что касается вопроса по THAAD, то Китай неоднократно выражал свои опасения на этот счет и выступал против этого… Мы надеемся на то, что Китай и Южная Корея найдут путем диалога и коммуникаций правильное решение, которое учтет озабоченности обеих стран", — сказал Гэн Шуан.

Он отметил, что размещение THAAD нанесет вред стратегическому балансу в регионе, стратегической безопасности стран региона, включая Китай. "Мы призываем соответствующие стороны прекратить размещение THAAD", — добавил Гэн Шуан.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Ее решили разместить в Южной Корее в связи с участившимися в КНДР испытаниями баллистических ракет. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия противоракет THAAD не превышает 200 километров. Как сообщалось ранее, батарея THAAD в Южной Корее стоимостью свыше миллиарда долларов будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок и 48 ракет-перехватчиков.