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В мире

В Госдуме призвали Киев прекратить истерики вокруг Черноморского флота

Тема:
Реакция на события на Украине. Январь 2017 (7)
10:2005.01.2017
(обновлено: 10:29 05.01.2017)
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Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Киевским властям стоит прекратить запоздалые истерики вокруг базирования Черноморского флота в Крыму, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Корабли Черноморского флота РФ. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Прокуратура Украины изучит соглашение о пребывании российского ЧФ в Крыму
Ранее Печерский районный суд Киева предоставил следователям главной военной прокуратуры временный доступ к оригиналам Харьковских соглашений, подписанных в 2010 году между Украиной и РФ, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Разрешение предоставлено в рамках расследования уголовного производства о государственной измене и злоупотреблении властью, в рамках которого главная военная прокуратура разбирается с обстоятельствами подписания соглашения с РФ по Черноморскому флоту.

"С истериками по поводу пребывания Черноморского флота в Крыму власти Украины опоздала почти на три года. Все эти действия по изъятию документов, сверянию почерков и проведению расследования — это неудачная попытка догнать поезд, который давным-давно ушел", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, Черноморский флот подчиняется верховному главнокомандующему России и базируется на своей территории.

"Филькины грамоты", которые придут из Киева, возможно, мы сохраним для истории", — отметил Бальбек.

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© РИА Новости. Игорь Зарембо
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По его словам, вытеснить силой Черноморский флот с крымского полуострова у официального Киева нет возможностей, а надежда на помощь мирового сообщества "растаяла как дым".

В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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В мире
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62 пользователя оставили 115 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (95)
  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Сергей Демьянов(показатьскрыть)
    Сергей Демьянов, Да Воронеж ВСЕГДА был российским! "Крепость Воронеж" построена по указу Ивана Грозного!
    00:28
    06.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Сергей Демьянов(показатьскрыть)
    Сергей Демьянов, вникай: Севастополь с 1948 года был городом республиканского подчинения РСФСР (указ Президиума ВС РСФСР №761/2 от 29 октября 1948 г.) и являлся самостоятельным административно-хозяйственным центром, то есть был равным по статусу самой Крымской области. И это постановление от 1948 года, о придании Севастополю статуса "города республиканского подчинения РСФСР", НИКОГДА и НИ КЕМ не было отменено! Таким образом, запись в украинской конституции является юридической коллизией, ничтожной с точки зрения права. Это примерно как мы бы взяли сегодня и записали в конституции России, что Ливерпуль, Бордо или Нью-Йорк с 2017 года подчиняются России. Думаю, не следует объяснять, что бы это значило с точки зрения права без согласия на то Великобритании, Франции и США.
    00:33
    06.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Сергей Демьянов(показатьскрыть)
    Сергей Демьянов, А что ты знаешь о "стоянии на Угре" в 1480 году?
    00:35
    06.01.2017
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  • владимир волков в ответ пользователю Патриот Русиано Русишвайкин(показатьскрыть)
    Патриот Русиано Русишвайкин, залпа по самим себе?
    00:41
    06.01.2017
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  • владимир волков в ответ пользователю aleksandr aleksandr(показатьскрыть)
    aleksandr aleksandr, а пока милости просим за салом. вам бы порося вырастить , а вы все ищити не зная что , не зная где.
    00:46
    06.01.2017
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  • Игорь Данилюк в ответ пользователю pani-Irina-scorpio(показатьскрыть)
    pani-Irina-scorpio, статья Конституции УССР от 1978 г. с Вашим мнением не согласна.
    00:50
    06.01.2017
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  • aleksandr aleksandr в ответ пользователю владимир волков(показатьскрыть)
    владимир волков, порося вокруг меня как на ладони.
    01:00
    06.01.2017
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  • aleksandr aleksandr в ответ пользователю владимир волков(показатьскрыть)
    владимир волков, пойдем,кормить буду.
    01:17
    06.01.2017
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  • boris в ответ пользователю Сергей Демьянов(показатьскрыть)
    Сергей Демьянов, Харьковчанин, так не покупайте у нас газ, нефть, электричество. Не ездите к нам на заработки. Живите свободной жизнью, кто вам мешает? Если сносите памятники всему советскому, "комуняжьему", то и разрушьте все советское - самолеты, Ж/Д, водный транспорт, остатки автопрома, завалите шахты и метро. Идите отвоюйте Крым, если он ваш. Что-то ваши территории смотрят на вас, как на фашистов. Прошлый раз легли под Гитлера, теперь под Обаму. В моем городе много УКРАИНЦЕВ, и все в один голос хотят союза с Россией, и ни один что-то не хочет ехать в ваше АТО. Есть из Харькова парни, Житомира, Ивано-Франковска, есть даже со Львова. На 9ое мая вместе водку пили и радовались Победе и весне, благодарили на площади Металлургов оставшихся ветеранов за жизнь на этой планете. А теперь подумайте сами, сколько вашего же народа не увидят жизнь из-за вашего АТО?
    01:21
    06.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Игорь Данилюк(показатьскрыть)
    Игорь Данилюк, а Россия с Конституцией УССР не согласна...
    Мало того... Даже ООН с границами Украины не согласны!
    Попробуйте вникнуть:
    "Пан Ги Мун 08.04.2014 г. в ООН сделал уникальное заявление, что в Совете безопасности ООН, при "рассмотрении вопроса по Украине", экспертами вынесено любопытное заключение в рамках международного права: оказывается, после того как распался Советский Союз, Украина не соизволила провести и зарегистрировать надлежащим образом в ООН демаркацию своих границ как государства...!
    По границам она остается административным округом СССР, согласно обычному договору в рамках СНГ, который не имеет в ООН законную силу.
    А так как страна не имеет официальной границы в рамках международного права, то нет никаких оснований говорить о ее нарушении. Также, не имеется оснований говорить и о сепаратизме, то есть, насильственном изменении конфигурации границы.
    Ведь изменить то, чего нет — нельзя!!!
    Причем, отмечается, что демаркация границ Украины имеется только в проекте по соглашению с Евросоюзом. В ассоциации между Евросоюзом и Украиной, сказано, что ЕС поможет Украине в оказании технической помощи в демаркации ее границ с соседними государствами. При этом, временные рамки проведения демаркационных работ на месте пока не прогнозируются.

    И, чтобы у вас не было путаницы с терминологией:

    ДЕМАРКАЦИЯ границы — проведение линии государственной границы НА МЕСТНОСТИ с обозначением её специальными ПОГРАНИЧНЫМИ ЗНАКАМИ.

    Демаркация границы осуществляется на основании документов о делимитации границы (договор, описание линии государственной границы с приложением специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на паритетных началах.


    ДЕЛИМИТАЦИЯ границы (лат. delimitatio — установление границ) — определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ.
    Вот так! По сути, вы - "государство" без границ!
    01:24
    06.01.2017
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  • aleksandr aleksandr в ответ пользователю zabavasuper(показатьскрыть)
    zabavasuper, спасибо,я то хоть под одеялом ,а не как некоторые в катухе.
    01:30
    06.01.2017
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  • Сергей Демьянов в ответ пользователю Рафа Крушилин(показатьскрыть)
    Рафа Крушилин, да-да, будете стоять за спинами женщин и детей. Слышали уже "мужские" приготовления.
    01:36
    06.01.2017
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  • владимир волков в ответ пользователю aleksandr aleksandr(показатьскрыть)
    aleksandr aleksandr, раз они такие мелкие , что помещаются на ладони , покорми их сам , не до сугк мне.
    01:48
    06.01.2017
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  • Сергей Демьянов в ответ пользователю vlad-kubantsev.ru(показатьскрыть)
    vlad-kubantsev.ru, вникай: после распада СССР все бывшие республики (имевшие, кстати, хоть и формальную, но государственность), признали друг друга в тех границах, которые существовали на момент распада СССР. Поэтому любые предыдущие действия не имеют никакого значения, а попытки ссылаться на якобы их недостаточную законность являются юридически ничтожными. Если бы вы взяли и записали в Конституции России, что Ливерпуль входит в состав России (что такое "подчиняется" я не понимаю), а Великобритания поставила бы свою подпись (как Россия в 1997-м году) и ратифицировала бы этот документ в британском Парламенте (как Россия в своём), то Ливерпуль стал бы принадлежать России.
    01:48
    06.01.2017
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  • Сергей Казановский в ответ пользователю Патриот Русиано Русишвайкин(показатьскрыть)
    Патриот Русиано Русишвайкин, сам то в Крыму был, с крымчанами говорил? Я был и говорил. Так что заткни свой фонтан и брысь на Цензор. "Здесь тебе не тут..."
    01:50
    06.01.2017
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  • Сергей Демьянов в ответ пользователю boris(показатьскрыть)
    boris, хватит уже писать чушь, это Вас не красит. Вы и в самом деле считаете, что железная дорога появилась на земном шаре благодаря идеям коммунизма? Нам очень жаль, что кому-то удалось вложить Вам в мозг, что возмущение народа Украины низким уровнем жизни и колоссальным воровством верхушки является "фашизмом-нацизмом".
    А убийства боевиками Гиркина-Стрелкова людей в Донбассе
    начались задолго до начала АТО. Задолго до АТО в моём родном Харькове приехавшие из России негодяи сорвали украинский флаг на облгосадминистрации и вывесили российский. Как бы Вам понравилось, если бы такое сделали украинцы, к примеру, в Белгороде? Думаете, у нас не понимают, кто разжигает эту войну?
    02:03
    06.01.2017
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  • Сергей Демьянов в ответ пользователю vlad-kubantsev.ru(показатьскрыть)
    vlad-kubantsev.ru, Во-первых, ничего подобного Пан Ги Мун не говорил. «Темза ТВ», на которую ссылаются подобные Вам любители сенсаций, является не каналом, а продакшн-студией, которая производит сериалы и шоу типа «Х-фактор» и «Британия имеет талант». На ее сайте, конечно же, нет никакого упоминания о Пан Ги Муне либо украинских границах.
    Кроме того, понятия «регистрации границ в ООН» не существует. Украина является официально признанным государством в существующих юридических границах. К слову, большинство стран мира продолжают признавать Крым частью Украины — из 193 государств-членов ООН лишь 11 (среди которых Сирия, Никарагуа, Зимбабве и сама РФ) признали аннексию полуострова Россией.
    Далее — Украина и Россия взаимно признали свои сухопутные границы на уровне президентов еще в 2003 году, а в 2004 этот договор был ратифицирован парламентами. Единственным не делимитированным до сих пор участком границ между Украиной и Россией является Керченский пролив, то есть морская граница.
    Понятие «демаркация», на которое посылаются авторы «сенсаций» означает физическое обозначение границ, то есть втыкание столбиков в землю. Это означает лишь повторение юридически обозначенных границ на реальной местности и не несет в себе никаких правовых последствий.
    К слову, стоит также помнить, что граница — понятие двустороннее. То есть не только Украина не демаркировала свои границы с Россией, но и Россия с Украиной также.
    А с момента аннексии Крыма Россия сама не имеет международно признанных границ, так как абсолютное большинство стран мира не признали легитимным присоединение к России украинской земли.
    02:17
    06.01.2017
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  • boris в ответ пользователю Сергей Демьянов(показатьскрыть)
    Сергей Демьянов, Железная дорога появилась в Англии, поправьте если не прав, а не благодаря коммунизму. И плавать начали люди раньше, чем "Великие Укры выкопали Черное море". Я то не о том. Если вам противно все русское, то откажитесь от него. Что-то нигде не написано о торговом сотрудничестве СССР и Германии после 22го июня. Да и работать ездили в Германию только в качестве пленных. Стрелков появился в Украине, как ответ на призыв вашей власти уничтожать русских (это я утрируя, не расписывая в красках). Неужели в Украине (кстати у меня вуйко со Львова, так он говорит на Украине) кто-то в здравом уме мог подумать, что Россия допустит, чтоб в Крыму были американцы? Не смешите никого. 100%, что не обученные, или обученные 20-30-40 лет назад мужики не смогли бы победить армию, хоть и в удручающем состоянии, но всё же действующую армию. Не без наших спецов. Научили быстро. А вот зато я верю в то, что эта армия не очень то и хотела убивать свой народ. И сейчас не хочет.
    02:42
    06.01.2017
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  • boris в ответ пользователю Сергей Демьянов(показатьскрыть)
    Сергей Демьянов, Не надо пенять на Россию, ваша власть решила устроить базу американцам около нас. Мы лишь делаем ответный ход. Жаль, что разгребать вы будете это без ваших сегодняшних руководителей, Сеня уже со своим лярдом в Америке, грузин на лыжи встал и остальные уже готовятся сбежать. Порошенко имеет бизнес у агрессора в тылу. У Иосифа Виссарионовича, не знаете, нигде в Гамбурге свечного заводика не было?
    02:53
    06.01.2017
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  • fedorov1410
    Уважаемый 160564u , завидую я таким уверенным людям, потому, что постоянно сомневаюсь. Может это и перебор, но вот думать о последствиях все таки видимо надо. Вот если бы те кто жег покрышки в центре Киева думали , что они делают, то и Крым был бы в составе Украины.
    03:25
    06.01.2017
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