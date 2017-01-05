"Нафтогаз" объяснил, как Украина может сохранить статус транзитной страны

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украине будет очень тяжело оставаться транзитной страной для российского газа без привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой, заявил в интервью украинскому "5 каналу" глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, они фактически готовы поделиться с кем-нибудь частью своего бизнеса ради сохранения транзита через Украину после 2019 года (год, когда истекает действие транзитного контракта с Россией — ред.).

Россию он называет "очень мощным оппонентом", который делает Европе выгодное предложение с "Северным потоком-2".

В случае реализации этого проекта, а также "Турецкого потока" Москва может перестать поставлять газ через Украину, считает Коболев, отмечая, что в этом случае он будет дороже обходиться европейцам.

Ранее обозреватель Forbes Кеннет Рапоза обратил внимание на данные Европейской сети операторов систем транспортировки природного газа (ENTSOG), согласно которым в последнюю неделю года объем газа, поставляемого из Россию в Европу через Украину, значительно снизился.

На его взгляд, Киев на фоне этих данных должен задуматься о том, что будет с энергетикой страны, когда поток "легких денег" за транзит российского газа сойдет на "нет".