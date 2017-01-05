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В мире

"Нафтогаз" объяснил, как Украина может сохранить статус транзитной страны

09:5705.01.2017
(обновлено: 13:08 05.01.2017)
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Сотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина. Архивное фото
© AFP 2016/ Sergei Supinsky

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украине будет очень тяжело оставаться транзитной страной для российского газа без привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой, заявил в интервью украинскому "5 каналу" глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток. Архивное фото.
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Forbes рассказал, когда Киев останется без "легких денег" за транзит газа

По его словам, они фактически готовы поделиться с кем-нибудь частью своего бизнеса ради сохранения транзита через Украину после 2019 года (год, когда истекает действие транзитного контракта с Россией — ред.).

Россию он называет "очень мощным оппонентом", который делает Европе выгодное предложение с "Северным потоком-2".

В случае реализации этого проекта, а также "Турецкого потока" Москва может перестать поставлять газ через Украину, считает Коболев, отмечая, что в этом случае он будет дороже обходиться европейцам.

Трубы для строительства Турецкого потока. Архивное фото
© Фото: TurkStream
СМИ: в Турции утвердили соглашение с Россией по "Турецкому потоку"
Ранее обозреватель Forbes Кеннет Рапоза обратил внимание на данные Европейской сети операторов систем транспортировки природного газа (ENTSOG), согласно которым в последнюю неделю года объем газа, поставляемого из Россию в Европу через Украину, значительно снизился.

На его взгляд, Киев на фоне этих данных должен задуматься о том, что будет с энергетикой страны, когда поток "легких денег" за транзит российского газа сойдет на "нет".

 

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В мире
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229 пользователей оставили 371 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
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  • Topol-M.2006 в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, Оба-на! Опять себя загнал в угол! Это про какую нравственность вы все твердите? Сожжение заживо жителей Одессы в доме профсоюзов? Про инсценировку в баре "казнь российского летчика в Сирии", торт в виде тела младенца с изуверской надписью, глумление над погибшими туристами летевшими из Египта, или последней трагедией в Черном море??? Еще перечислять надо? Вот ваша нравственность и законы ваши такие. Вот ваша любовьк людям,ну а бог у вас точно какой-то другой.
    22:03
    05.01.2017
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  • Тимур Повышев в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, Да хватит уже , вы что попадья , то цитируете как супер знающий специалист фашистско-гитлеровский майн-кампф , то нравственную мораль выдаёте за ваше профессиональное учение сейчас вы уже от Гитлера до религиозных учений дошли , не много ли на себя берёте , это так себя сектанты ведут из братья Иеговы ,говорят с такими учениями у иеговых как и у вас в результате кто из родных сел на их книжку на диване - сектант убил свою родную то ли мать толи сестру . Хотя ? это как раз ваш случай Ляшко пошёл против своей сестры живущей в Донбассе и назвал её предательницей за то что укро-каратели своими обстрелами из артиллерии мирных городов чуть своих родных же и не убили , где такое видано .
    22:08
    05.01.2017
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  • kobzev.albert2014 в ответ пользователю Олег(показатьскрыть)
    Олег, Если вы считаете зубра от политики Отто фон Бисмарка нацистом, что я могу сказать о вашем образовании? А ведь я только повторил то, что говорил об украинцах этот политик от бога ещё в 1859 году. Его прозвище было Железный канцлер Германии. И он был прав. Так называемые "украинцы"! Это взращенные поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать!
    Они готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они злобны, завистливы, хитры особой хитростью, вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места.
    Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех, кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе. Это цитата. И он был прав. Его определение актуально по сей день. Ко всему народу Украины это конечно не относится, а вот к правительству, нацикам в самый раз, а об Порошенко и говорить не надо, он самое то!
    22:28
    05.01.2017
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  • Пров Агиценович Зак
    Нельзя нам "вестись" на это. Конечно, европейцы могут, типа, согласиться инвестировать их дырявую трубу - ради заключения нового соглашения о транзите. Но потом они быстро смоются под любым предлогом, а все проблемы с дырявой укропской трубой постараются спихнуть на Россию. А нам это надо?!
    22:31
    05.01.2017
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  • Rog Guka в ответ пользователю melnik.13(показатьскрыть)
    melnik.13, не братья они нам, но ведут себя- как братки, на стрелке...
    22:32
    05.01.2017
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  • Rog Guka в ответ пользователю Anatoly Kizlyuk(показатьскрыть)
    Anatoly Kizlyuk, Счастье вопрос философский, даже глист счастлив в кале, а если его отмыть и поместить в чистую среду он помирает...
    22:34
    05.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, "Украина", как "государство" со временем останется "в границах 1654 года", на момент ее ДОБРОВОЛЬНОГО присоединения к России Богданом Хмельницким! Без всяких "подарков"...
    22:42
    05.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Тимур Повышев(показатьскрыть)
    Тимур Повышев, ну и что, что в сральниках нет дверей? Зато у них стены в этих сральниках выкрашены в "цвета флага" Украины!
    23:03
    05.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Любовь Костромская(показатьскрыть)
    Любовь Костромская, Европа еще с 2012 года "гадала", на сколько государств развалится Украина.
    23:06
    05.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, А ваш "пастор" напрочь забыл этот закон, когда объявил АТО на Донбассе, вместо того, чтобы "сесть за стол переговоров"?
    23:09
    05.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю ceplyaev.63(показатьскрыть)
    ceplyaev.63, наш-то хоть ляпнул "держитесь", а ваш, вообще, - "готовьтесь к земле"!
    23:16
    05.01.2017
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  • Георгий Головлёв в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, подаю. Малороссия ныне мощнейшая территория, что в полной мере доказало её противодействие лидерам России, США и, даже(!) Франции. Это их гениальная внешнеполитическая позиция. Мы ими гордимся.
    23:29
    05.01.2017
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  • Петр в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, Народа "Украинцы" не существует нет ни культурных традиций ни идеи вокруг которой объединяются люди что прекрасно видно по тому что происходит в стране. Украину никто не уничтожает просто исходя из текущих реалий украинская власть и общество которое ее поддерживает полностью утратили наше доверие поскольку на территории Украины живут миллионы русских людей наш народ оставляет за собой право поддержать их как мы считаем нужным. Разруха которая царит на Украине это всерьез и на долго потому что Киев подписал получение фиктивных кредитов на сумму примерно 80 млрд долларов мы не видим чтобы эти деньги реально к вам поступали в страну но отдавать вам их как-то придется поэтому и придумывают "истории" от оккупации до десятков тысяч "зеленых человечков"... Правда проста за пару миллиардов долларов на карман Киев продал вас в рабство и мы не собираемся перекачивать НАШ газ через вас обогащая ваших рабовладельцев... Нравственные законы о которых вы как я погляжу мало что знаете они основаны на том что мы поступаем с людьми так как хотим чтобы они поступили с нами поэтому положив на весы то что вы с 91 делали начиная с поддержки террористов в Чечне, продажу оружия Грузии, военного упразднения конституции Крыма, языковой дискриминации русскоязычного населения по мне так все что вы год за годом делали к вам и вернулось и стало вашими проблемами разве не в этом заключается нравственность и справедливость.... Я часто слышу от Украинцев что якобы украли Крым но по законам божьим и нравственным человеку может принадлежать только то что своими руками а Крым создал Бог и дал его людям которые там живут и не вам за них решать с кем и в какой стране строить свое будущее... и если они попросили нашей защиты и поддержки мы не собираемся им отказывать на фоне того чем занимается киевская команда мародеров.
    00:12
    06.01.2017
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  • Олег в ответ пользователю kobzev.albert2014(показатьскрыть)
    kobzev.albert2014, Да не попахивает - а откровенно смердит!
    00:21
    06.01.2017
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  • vlad-kubantsev.ru в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, попробуй вникнуть: Теоретик украинского национализма и автор первых двух программ ОУН Микола Сциборский писал: "Сам фашизм — это прежде всего национализм. У них общие цели: уничтожение СССР и мирового коммунизма, построение "нового порядка" в Европе и во всем мире. Украинский национализм, по его словам, "при избрании средств освобождения украинской нации, не ограничивает себя никакими «общечеловеческими» предписаниями «справедливости, милосердия и гуманизма»".
    По-твоему получается, что вы можете называть людей "недочеловеками, "генетическим мусором", даже предлагать миллионы населения Донбасса "стереть с лица земли атомным оружием", а хотите, чтобы к вам относились по божественным заповедям? Не получится! Вначале наведите порядок в собственных головах!
    00:24
    06.01.2017
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  • MaddoX Emporio в ответ пользователю Fur Li(показатьскрыть)
    Fur Li, доживет, но только на бумаге...
    01:35
    06.01.2017
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  • Evgeny Kuzminov
    Ну вот и пришло осознание у страны 404, что накрылась она медным тазом!
    01:39
    06.01.2017
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  • Александр 792 в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, в Одессе-то вы людей любили прямо пламенно... (не для каламбуров тема, понимаю, но так вот эти лицемеры-морализаторы утомляют...)
    02:26
    06.01.2017
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  • Андрей Власов в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, Украина, как государство, начнет жить тогда,когда народ - украинцы выберут независимое правительство.
    02:36
    06.01.2017
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  • Андрей Власов в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, глупость. если быт человека не устроен, детям есть нечего, а ворюги жируют, то о каком нравственном климате вы говорите? майдан и был всплеском негодования от беззакония. только на место беззакония пришел беспредел. и стало еще хуже.
    02:43
    06.01.2017
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