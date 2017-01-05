У американского бомбардировщика B-52 во время полета отвалился двигатель

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. У американского стратегического бомбардировщика B-52 во время тренировочного полета на севере США отвалился один из двигателей, сообщает портал Defense News со ссылкой на военных.
Военные послали разведывательный вертолет на поиски обломков двигателя. Через некоторое время они были обнаружены в 40 километрах к северо-востоку от базы.
Военные отметили, что во время учебного полета на борту не было вооружения.
Разработанная компанией Boeing модель B-52 летает с 1952 года. Эти самолеты были приняты на вооружение ВВС США в 1955 году, и как ожидается, будут в эксплуатации примерно до 2040 года, в зависимости от процесса замены на тяжелый бомбардировщик нового поколения B-21, отмечает издание.