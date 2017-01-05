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В мире

В Греции арестовали известную террористку Полу Рупу

09:0705.01.2017
(обновлено: 09:14 05.01.2017)
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Флаги Греции и ЕС. Архивное фото
© AFP 2016/ Aris Messinis

АФИНЫ, 5 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Антитеррористическая служба Греции рано утром в четверг арестовала одну из самых разыскиваемых террористок — 48-летнюю Панайоту (Полу) Рупу, сообщает Афинское агентство новостей.

Греческий террорист Никос Мазиоти
© Фото: полиция Греции
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Рупа является супругой известного греческого террориста Никоса Мазиотиса и вместе с ним участвовала в анархистской террористической организации "Революционная борьба". Она заочно осуждена за ряд терактов, включая обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году. "Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел посольства.

Флаг радикальной исламистской организации Исламское государство Ирака и Леванта на месте боев в провинции Латакия. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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По данным агентства, Рупа была арестована около 6 часов утра (7.00 мск) в доме в одном из южных пригородов Афин, вместе с ней в доме был несовершеннолетний ребёнок. Арестована также 25-летняя женщина, подозреваемая в укрывательстве преступницы.

Рупа была в списке особо разыскиваемых террористов — за информацию о ней и Мазиотисе была объявлена награда в 1 миллион евро. Мазиотиса удалось арестовать в центре Афин в 2014 году, во время перестрелки были ранены четыре человека. Полиция на смогла тогда найти Рупу.

Немецкие полицейские в районе взрыва в Ансбахе. 23 июля 2016
© AP Photo/ Matthias Schrader
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В феврале 2016 года Рупа пыталась захватить вертолет и организовать побег супруга, находящегося в тюрьме Коридаллос в Афинах. Женщина арендовала вертолет, рассчитанный на перевозку шести пассажиров, для полета из района Арголида на остров Кифнос Кикладских островов. Во время полета она, угрожая пистолетом, потребовала от пилота изменить маршрут. Пилот попытался обезоружить женщину, было произведено три выстрела. Вертолет удалось посадить, а женщина скрылась. Было установлено, что это оружие применялось во время ограбления Мазиотисом банка в марте 2014 года, тогда был ранен полицейский.

Рупа обвиняется также по меньшей мере в двух вооруженных ограблениях.

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Терроризм XXI векеТерроризм в XXI веке
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