СМИ узнали новые подробности о предполагаемом берлинском террористе

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине и убитый в перестрелке с полицией в пригороде Милана, состоял в ячейке исламистов, которая снабжала джихадистов "всем необходимым", сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источник в полиции.

По данным газеты, эта организация предоставляла террористам поддельные документы, снабжала "полезными" контактами и информацией о местах, где можно укрыться, и даже обеспечивала деньгами для перемещений.

Кроме того, как сообщил источник издания, Амри призывал других к совместным террористическим атакам на территории Германии, искал инструкцию по изготовлению взрывного устройства и пытался приобрести крупнокалиберную винтовку.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер , ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией.

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