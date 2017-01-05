СМИ: ФБР никогда не запрашивало доступ ко взломанным серверам Демпартии

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ФБР никогда не запрашивало доступ ко взломанным в ходе выборов серверам Демократической партии, чтобы провести их изучение, перед тем, как власти США обвинили РФ в кибератаках, передает информационный портал BuzzFeed со ссылкой на источники.

Как сообщил порталу представитель Национального комитета Демократической партии, шесть месяцев спустя после начала расследования хакерских атак на сервера Демократической партии ФБР до сих не сделало подобного запроса. При этом один из представителей разведывательного сообщества США сообщил, что ни одна из структур не начинала независимого анализа.

Отмечается, что члены национального комитета Демократической партии провели ряд встречи с представителями ФБР, министерства юстиции и прокуратуры США. "Однако ФБР никогда не делало запросов о доступе к компьютерным серверам национального комитета Демпартии ", — заявил порталу замначальника по связям с общественностью комитета Эрик Уокер.

По данным портала, вместо этого ФБР доверились анализу, проведенному компанией CrowdStrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, при этом один из представителей разведки сообщил, что "нет оснований считать сделанные CrowdStrike выводы неточными".

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные действия, но пока не будет их предпринимать, а посмотрит, как будет действовать новая администрация во главе с Дональдом Трампом, которая приступит к обязанностям 20 января. Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.