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В мире

СМИ: ФБР никогда не запрашивало доступ ко взломанным серверам Демпартии

06:4005.01.2017
(обновлено: 07:59 05.01.2017)
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Штаб-квартира ФБР (здание Э. Гувера). Вашингтон, США. Архивное фото
© Flickr/ David Shane

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. ФБР никогда не запрашивало доступ ко взломанным в ходе выборов серверам Демократической партии, чтобы провести их изучение, перед тем, как власти США обвинили РФ в кибератаках, передает информационный портал BuzzFeed со ссылкой на источники.

Белыми нитками: как Обама сшил дело русских хакеров
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Белыми нитками: как Обама "сшил" дело "русских хакеров"
Как сообщил порталу представитель Национального комитета Демократической партии, шесть месяцев спустя после начала расследования хакерских атак на сервера Демократической партии ФБР до сих не сделало подобного запроса. При этом один из представителей разведывательного сообщества США сообщил, что ни одна из структур не начинала независимого анализа.

Отмечается, что члены национального комитета Демократической партии провели ряд встречи с представителями ФБР, министерства юстиции и прокуратуры США. "Однако ФБР никогда не делало запросов о доступе к компьютерным серверам национального комитета Демпартии ", — заявил порталу замначальника по связям с общественностью комитета Эрик Уокер.

По данным портала, вместо этого ФБР доверились анализу, проведенному компанией CrowdStrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, при этом один из представителей разведки сообщил, что "нет оснований считать сделанные CrowdStrike выводы неточными".

Госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© AP Photo/ Julie Jacobson
Керри заявил, что кибератака на Демпартию оказала сильное влияние
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные действия, но пока не будет их предпринимать, а посмотрит, как будет действовать новая администрация во главе с Дональдом Трампом, которая приступит к обязанностям 20 января. Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Genom G
    ну ничего удивительного, в лучших традициях штатов..информацию кто то озвучил...она согласуется с тем что им надо..зачем еще какие то доказательства)) уж сколько раз было что разведка их доказательства в интернете искало))и на что только такие дикие деньги налогоплательщиков уходят))
    13:15
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Genom G
    ну ничего удивительного, в лучших традициях штатов..информацию кто то озвучил...она согласуется с тем что им надо..зачем еще какие то доказательства)) уж сколько раз было что разведка их доказательства в интернете искало))и на что только такие дикие деньги налогоплательщиков уходят))
    13:15
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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