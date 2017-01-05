Сенатор Грэм планирует внести законопроект о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в среду, что планирует на следующей неделе внести законопроект об ужесточении санкций против России, сообщает CNN.

"Санкции идут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, что после пятницы вы поймете, что русские действительно вмешались в наши выборы", — заявил Грэм. В пятницу руководство американских спецслужб намерено проинформировать Трампа о "вмешательстве России" в американские выборы.

Грэм раскритиковал Трампа, который скептически относится к обвинениям спецслужб в адрес России. "Похоже, у него (Трампа — ред.) слепое пятно (в том, что касается России — ред.), и я в полном замешательстве на этот счет", — сказал Грэм, который разрабатывает санкции совместно с другим "ястребом" в вопросе о России Джоном Маккейном.

Перспективы законопроекта, который может внести Грэм, неясны. Даже нынешняя администрация Барака Обамы, которая ввела несколько раундов санкций против России, противилась аналогичным инициативам конгресса. Вводя санкции исполнительными указами президента, нынешняя администрация сохраняет гибкость в принятии решений, тогда как принятие санкций конгрессом сильно связывает Белому дому руки.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.