Сенатор Грэм планирует внести законопроект о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в среду, что планирует на следующей неделе внести законопроект об ужесточении санкций против России, сообщает CNN.
Грэм раскритиковал Трампа, который скептически относится к обвинениям спецслужб в адрес России. "Похоже, у него (Трампа — ред.) слепое пятно (в том, что касается России — ред.), и я в полном замешательстве на этот счет", — сказал Грэм, который разрабатывает санкции совместно с другим "ястребом" в вопросе о России Джоном Маккейном.
Перспективы законопроекта, который может внести Грэм, неясны. Даже нынешняя администрация Барака Обамы, которая ввела несколько раундов санкций против России, противилась аналогичным инициативам конгресса. Вводя санкции исполнительными указами президента, нынешняя администрация сохраняет гибкость в принятии решений, тогда как принятие санкций конгрессом сильно связывает Белому дому руки.