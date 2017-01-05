Израиль приговорил сотрудника ООН к семи месяцам тюрьмы за помощь ХАМАС

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Власти Израиля приговорили палестинского сотрудника ООН к семи месяцам заключения в связи с оказанием им поддержки правящему в секторе Газа движения ХАМАС, передает агентство Рейтер.
По данным агентства, Бурш был задержан в июле. В то же время агентство отмечает, что в рамках сделки о сотрудничестве с правосудием, Бурша могут отпустить на следующей неделе.
В начале августа израильские власти также объявили о задержании представителя американской благотворительной организации World Vision в секторе Газа. Палестинцу Мухаммеду аль-Халаби инкриминируется передача боевикам ХАМАС миллионов долларов из бюджетов гуманитарных проектов.
Представитель МИД Израиля сообщил, что судебный процесс над аль-Халаби все еще идет, отмечает агентство.