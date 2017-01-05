СМИ: США получили "доказательства" причастности России к кибератакам

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Разведслужбы США сообщили, что им удалось получить "неопровержимые доказательства" якобы причастности РФ к передаче через третьих лиц сайту WikiLeaks материалов, полученных путем взлома, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Как сообщает агентство, планировалось, что доклад, содержащий в себе эти доказательства, должен был быть представлен президенту США Бараку Обаме в минувший вторник, однако, по данным чиновников, имена которых не называются, в настоящее время, доклад по-прежнему находится в работе.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.