Экс-посол США в России Макфол рассказал о встрече с Обамой

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Экс-посол США в России Майкл Макфол рассказал в среду, что встретился с президентом США Бараком Обамой.

По словам Макфола, это его последний визит к Обаме, пока тот на посту президента США. "Покидаю Белый дом сегодня вечером, возможно, в последний раз за долгое время. Было замечательно увидеть президента Обаму в последний раз в качестве президента. Было честью служить в его правительстве. Мы будем по нему скучать", — написал Макфол в Facebook. Он не уточнил, о чем говорил с президентом США.

Встреча с Макфолом не значилась в ежедневном расписании Обамы, которое распространил Белый дом.

Макфол был послом в Москве с 2012 по 2014 годы, а сейчас является профессором Стэнфордского университета и активным комментатором по российско-американским отношениям. По данным МИД РФ, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".

Обама уйдет в отставку 20 января после двух четырехлетних сроков во главе государства.