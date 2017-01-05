Глава ЦРУ выразил надежду на улучшение отношений между Россией и США

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан выразил надежду на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой, отмечая важность процесса для стабильности в мире.

"Безусловно, я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в течение последующих нескольких лет. Поскольку чрезвычайно важно для стабильности в мире, как и для России и США, чтобы отношения были лучше", — заявил Бреннан в интервью телекомпании PBS , ранее опубликовавшей первую часть беседы с директором ЦРУ.

При этом он отметил, что нет причин говорить о начале новой холодной войны. По его мнению, приход к власти в США новой администрации избранного президента Дональда Трампа может поспособствовать улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.