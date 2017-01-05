Хакер Guccifer назвал "истерией" обвинения США в адрес России

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Румынский хакер Guccifer назвал обвинения против России во вмешательстве в американские выборы "фейковой кибервойной".

"Американцы сошли с ума из-за этого "русского дела", будто русские вторгаются в Соединенные Штаты", — сказал Лазар в интервью из тюрьмы каналу Fox News. "Это безумие… это истерия, вы понимаете?", — добавил он.

По его мнению, все это "фейковая кибервойна".

Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, был приговорен судом в США к 52 месяцам тюрьмы. Сейчас он находится в заключении в Румынии, однако скоро его, вероятно, переведут в американскую тюрьму. Лазар известен тем, что первым обнародовал частный электронный адрес экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Также он заявлял, что взломал частную почту Клинтон, но ФБР опровергло это утверждение. Летом этого года причиной масштабного скандала на выборах в США стал хакер с псевдонимом Guccifer 2.0, однако американские власти считают, что он не имеет отношения к Лазару.

Лазар предсказал "расследования и судебное преследование" в отношении российских граждан со стороны США. Интервью проводилось до того, как США заявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Хакер заявил также, что в распоряжении ФБР имеются от 70 до 100 гигабайт информации, которые он похитил и передал американскому ведомству в рамках соглашения с правосудием. По словам хакера, он обеспокоен тем, что ФБР будет делать с этими документами.