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В мире

СМИ: республиканцы в США раскритиковали Ассанжа за мнение о кибервзломах

04:0305.01.2017
(обновлено: 04:07 05.01.2017)
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Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США раскритиковали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ранее опроверг причастность России к публикациям WikiLeaks, сообщает издание Hill.

Избраннный президент США Дональд Трамп
© AFP 2016/ Don Emmert
Трамп разделил оценку Ассанжа по вопросу взлома ресурсов Демпартии
Общий настрой выразил спикер палаты представителей Пол Райан, который назвал Ассанжа "приспешником России". Однако при этом видный республиканский политик Сара Пейлин извинилась перед Ассанжем за давнюю критику в его адрес.

Республиканцы не согласились с избранным президентом-однопартийцем Дональдом Трампом, который процитировал Ассанжа в своем Twitter, обосновывая свой давний скептицизм относительно обвинений в адрес России.

Сенатор от Арканзаса Том Коттон заявил, что "намного больше доверяет нашим офицерам разведки, чем людям вроде Джулиана Ассанжа". Постоянный критик Трампа, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм назвал Ассанжа "беглым обвиняемым в изнасиловании". Сам же Ассанж неоднократно заявлял, что обвинения в изнасиловании, которые ему предъявили в Швеции, являются политически мотивированными.

В свою очередь, спикер палаты представителей Пол Райан в интервью Fox News заявил, что считает Ассанжа "приспешником России". "Он дает утечки, ворует данные и подвергает опасности национальную безопасность (США)", — сказал Райан, который также припомнил Ассанжу обвинения в изнасиловании. При этом Райан считает, что Ассанж находится "под домашним арестом", тогда как в действительности тот укрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, где он получил убежище более четырех лет назад.

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
Nation объяснил, почему американские СМИ зациклены на "российских хакерах"
Член палаты представителей от Теннесси и советник Трампа Марша Блэкберн заявила, что "далеко не полностью доверяет Джулиану Ассанжу".

При этом кандидат в вице-президенты 2008 года Сара Пейлин в своем Facebook извинилась перед Ассанжем за то, что назвала его в прежнюю предвыборную кампанию "антиамериканским агентом с кровью на руках". "Я извиняюсь за то, что осудила Ассанджа, когда он несколько лет назад опубликовал мои печально известные электронные письма, оказавшиеся отнюдь не скандальными, скучными", — написала Пейлин.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил в интервью Fox News, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа. Основатель WikiLeaks также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. При этом Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Главные "русские хакеры" - Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж
В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные действия, но пока не будет их предпринимать, а посмотрит, как будет действовать новая администрация во главе с Дональдом Трампом, которая приступит к обязанностям 20 января. Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

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В мире
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4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • иван иванов первый
    Это еще раз говорит о том,что ни в коем случае нельзя открывать свои объятия американцам,в ответ на изменение риторики их Президентом. Мы как были для них врагом номер один ,так и останемся,поэтому бессмысленно делать им уступки за счет интересов России и надо строго следить,чтобы на высокие должности в России не приходили те,кто имеет личные интересы на Западе.
    11:59
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • иван иванов первый
    Это еще раз говорит о том,что ни в коем случае нельзя открывать свои объятия американцам,в ответ на изменение риторики их Президентом. Мы как были для них врагом номер один ,так и останемся,поэтому бессмысленно делать им уступки за счет интересов России и надо строго следить,чтобы на высокие должности в России не приходили те,кто имеет личные интересы на Западе.
    11:59
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Ирина Горскова
    Ну а что они еще могут орать? Коли их кандидатша, не могла найти ничего нормального, кроме идиотских воплей: "русские, русские..." Ну ее понять можно. Ей надо было защитить себя и отвести подозрения в том, что именно она по халатности предоставляла секретные госдокументы всем, кому ни попадя. Но то что многие повелись на эту дурь, говорит о слабом умении в осуществлении своего "господства". Что используют только гнусь и подлоги, самими же сотворенными.
    Но еще более жаль, что и Европа купилась на это, потеряв разумность. и втянувшись в никому не нужные войны. Скорее напоминающие бойни. Но и наши не очень хороши в последнее время. Приняв политику "оправдывания", и "шаг вперед, два назад".
    12:44
    05.01.2017
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  • Miron
    Почерк Трампа повторяет некоторых старых, просто до боли знакомых.

    "Я, великий и милостивый Фюрер простил бы всё, но мой долг служить народу".
    14:37
    05.01.2017
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  • eats в ответ пользователю Ирина Горскова(показатьскрыть)
    Ирина Горскова, по поводу "их кандидатши" ничего не путаете? Кандидатом от республиканцев был не кто иной, как Дональд Трамп, и он выиграл эти выборы. А несостоявшаяся кандидатша была как раз от партии демократов.
    16:46
    05.01.2017
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  • Ирина Горскова в ответ пользователю eats(показатьскрыть)
    eats, да нет, не попутала. Просто я опустила и не обозначила, что эти республиканцы, видимо из тех, кто пытался поддерживать не Трампа. Помните сколько там из его же партии НЕ поддерживали. И даже были против.
    21:37
    05.01.2017
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