СМИ: республиканцы в США раскритиковали Ассанжа за мнение о кибервзломах

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США раскритиковали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ранее опроверг причастность России к публикациям WikiLeaks, сообщает издание Hill.

Общий настрой выразил спикер палаты представителей Пол Райан, который назвал Ассанжа "приспешником России". Однако при этом видный республиканский политик Сара Пейлин извинилась перед Ассанжем за давнюю критику в его адрес.

Республиканцы не согласились с избранным президентом-однопартийцем Дональдом Трампом, который процитировал Ассанжа в своем Twitter, обосновывая свой давний скептицизм относительно обвинений в адрес России.

Сенатор от Арканзаса Том Коттон заявил, что "намного больше доверяет нашим офицерам разведки, чем людям вроде Джулиана Ассанжа". Постоянный критик Трампа, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм назвал Ассанжа "беглым обвиняемым в изнасиловании". Сам же Ассанж неоднократно заявлял, что обвинения в изнасиловании, которые ему предъявили в Швеции, являются политически мотивированными.

В свою очередь, спикер палаты представителей Пол Райан в интервью Fox News заявил, что считает Ассанжа "приспешником России". "Он дает утечки, ворует данные и подвергает опасности национальную безопасность (США)", — сказал Райан, который также припомнил Ассанжу обвинения в изнасиловании. При этом Райан считает, что Ассанж находится "под домашним арестом", тогда как в действительности тот укрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, где он получил убежище более четырех лет назад.

Член палаты представителей от Теннесси и советник Трампа Марша Блэкберн заявила, что "далеко не полностью доверяет Джулиану Ассанжу".

При этом кандидат в вице-президенты 2008 года Сара Пейлин в своем Facebook извинилась перед Ассанжем за то, что назвала его в прежнюю предвыборную кампанию "антиамериканским агентом с кровью на руках". "Я извиняюсь за то, что осудила Ассанджа, когда он несколько лет назад опубликовал мои печально известные электронные письма, оказавшиеся отнюдь не скандальными, скучными", — написала Пейлин.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил в интервью Fox News, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа. Основатель WikiLeaks также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. При этом Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные действия, но пока не будет их предпринимать, а посмотрит, как будет действовать новая администрация во главе с Дональдом Трампом, которая приступит к обязанностям 20 января. Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.