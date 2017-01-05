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Советник Киссинджера выступил за снятие санкций с России

Тема:
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03:4605.01.2017
(обновлено: 19:36 05.01.2017)
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Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Советник экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм, которого прочили на пост посла США в России, выступил против членства Украины в НАТО и за постепенное снятие санкций против России.

Управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм. Архивное фото
© Фото: mgimo.ru
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Ранее издание Politico сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Грэма на пост посла в Москве. Однако он в интервью русской службе "Голоса Америки" заявил, что это слухи, однако подробно рассказал о взглядах на российско-американские отношения.

Украина не должна быть в НАТО

"Я не вижу причин для расширения НАТО в текущей ситуации. Внутри Альянса достаточно проблем, нуждающихся в решении. Россия в определенном смысле представляет угрозу для НАТО, но с не меньшей угрозой альянс сталкивается и на своих южных границах. Касательно конкретно Украины: учитывая интересы России и чувствительность Москвы в этом вопросе, я не вижу, какие цели будут достигнуты путем предоставления Украине членства в НАТО", — заявил Грэм.

Солдаты армии США. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Олисько
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"Это не повысит безопасность альянса и не поможет восстановить отношения с Россией. Я полагаю, что частью выхода из кризиса может стать внеблоковый статус Украины. Киеву необходимо самоисключиться из геополитической борьбы, что позволит Украине сосредоточиться на решении насущных внутренних проблем", — добавил он.

"Я думаю, что вопрос вступления Украины в НАТО следует – с согласия Киева – снять с повестки дня", — заключил Грэм.

Санкции против РФ не работают

Московский международный деловой центр Москва-сити. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Грэм также отметил неактуальность антироссийских мер.

"Во-первых, следует признать, что санкции теряют поддержку в Европе. Во-вторых, нужно признать, что санкции не привели к разрешению украинского кризиса. Поэтому я думаю, что следует начать думать о снятии санкций, прежде всего, во имя сохранения трансатлантического единства. Я полагаю, худшее, что может произойти – это публичный раскол между Брюсселем и Вашингтоном по этому вопросу", — сказал Грэм.

При этом, по его словам, санкции нужно ослаблять в обмен на конкретные действия. "Поэтому я бы разобрал минские соглашения на части и предложил Москве их поэтапное выполнение в обмен на снятие определенных санкций. Такой подход: шаг за шагом – ослабление санкций в обмен на определенные действия Москвы – способен привести к разрешению кризиса. Я думаю, на данном этапе Москва найдет такой подход привлекательным", — отметил советник Киссинджера.

Президент США Барак Обама. Архивное фото.
© AP Photo/ Andrew Harnik
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По его словам, такой подход также будет сигналом Киеву о том, что Украина не может более использовать затянувшуюся стагнацию в качестве уловки для того, чтобы не принимать внутриполитические решения, необходимые для обеспечения безопасности и экономического развития страны.

Относительно принадлежности Крыма Грэм порекомендовал России "креативный подход", поскольку, по его мнению, необходимо найти решение, приемлемое для Украины, России, США и ЕС. По его словам, нужно "учесть пожелания населения Крыма без ущерба экономическим интересам и безопасности Украины".

"Я не знаю, как это решение должно выглядеть в деталях, но мы не должны откладывать его в долгий ящик. Может быть, это не первоочередная задача в американо-российских отношениях, но я полагаю, в течение следующих 5-10-и лет она может быть решена", — считает Грэм.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС, США и Канада сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Флаг Евросоюза. Архивное фото
© AFP 2016/ Ozan Kose
Эксперт прогнозирует отмену ЕС некоторых антироссийских санкций в 2017 году
Правительство России во всех официальных прогнозах по-прежнему исходит из того, что санкционный режим продлится еще долго. Однако "разброд" мнений в Европе по продлению антироссийских мер, а также победа Дональда Трампа на выборах президента США, дают повод аналитикам надеяться на скорое снятие экономической блокады с России. Опрос, проведенный в декабре агентством Блумберг, показал, что более 55% экономистов рассчитывают на смягчение санкций США в течение следующих 12 месяцев.

Власти РФ неоднократно заявляли, что говорить с Москвой на языке санкций неприемлемо и контрпродуктивно.

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