CNN извинилась за своего аналитика, назвавшего Ассанжа педофилом

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сайт WikiLeaks может подать в суд на телеканал CNN за клевету после того, как один из его обозревателей назвал основателя сайта Джулиана Ассанжа педофилом, сообщает журнал Hill.

Обозреватель CNN Филип Мадд, ранее служивший в американской разведке, назвал Ассанжа "педофилом, который живет в посольстве Эквадора в Лондоне" в эфире утренней телепередачи "New Day".

"Мы подадим на CNN в суд за клевету, если в течение 48 часов они не выпустят в эфир часовое опровержение этого сюжета", — написано в микроблоге WikiLeaks в Twitter.

В ответ телеканал удалил твит, который содержал ссылку на видео с этим сюжетом, и разместил в микроблоге заявление с извинениями.

"Швеция добивается экстрадиции Ассанжа, чтобы тот предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, но мы не располагаем доказательствами того, что среди женщин, вовлеченных в дело, были несовершеннолетние. Мы сожалеем об ошибке", — сказано в заявлении.

Ассанжа задержали в Лондоне в декабре 2010 года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче Швеции. В Швеции летом 2010 года в его отношении начались следственные действия по заявлению двух женщин о сексуальных притязаниях с его стороны.

В посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж находится с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.