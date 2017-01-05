СМИ: в Стамбуле избили туркмена, приняв его за террориста

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Жители одного из районов Стамбула избили гражданина Туркмении, показавшегося им похожим на террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек в ночном клубе; в итоге выяснилось, что они ошиблись, но неудачливого туриста все же депортируют из Турции, сообщает агентство Dogan.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

По данным агентства, жители района Пендик задержали некоего гражданина Туркмении К. М., приняв его за террориста, напавшего на клуб Reina в новогоднюю ночь. Турист попытался бежать, однако его поймали и избили граждане.

Изрядно потрепанного туриста доставили в отделение полиции, где выяснилось, что он не является тем самым террористам. В местном управлении по делам иностранцев выяснилось, что виза неудачливого гражданина просрочена, и было принято решение о скорой его депортации.

В рамках спецоперации по поиску организаторов теракта полиция задержала в Измире 40 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в РФ и ряде других стран организацией "Исламское государство". Ранее сообщалось, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. В свою очередь, как пишет местная газета Hurriyet, среди задержанных в Измире есть выходцы из Средней Азии и Дагестана.