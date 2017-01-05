МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил нового вице-президента, который сменит главу страны в случае его отставки в этом году, передает агентство Франс Пресс.

Мадуро во время телеобращения сообщил, что назначил 42-летнего Тарека Эль-Айссами, губернатора одного из штатов Венесуэлы, на эту должность в период с 2017 по 2018 год, отмечает агентство.

Кроме того, по данным агентства Рейтер, Мадуро также объявил о назначении на должность министра экономики и финансов Рамона Лобо, а Нельсона Мартинеса назначил на пост министра нефтяной промышленности страны.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент обвинил оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявил о нарушении конституции со стороны главы государства.

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства из-за снижения цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.