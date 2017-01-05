Эксперт: европейцам пора привыкать жить в условиях террористических угроз

ПРАГА, 5 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Гражданам европейским стран придется привыкать к жизни в условиях постоянных террористических угроз, пока они к этому не готовы, считает экс-министр по делам спецслужб правительства Чехии, а позднее посол в Москве и Киеве Ярослав Башта.

В дипломатии может появиться "фактор Карлова"

"Террористы своими действиями вынуждают людей менять свои навыки, привычки, законы. Например, в эти новогодние дни зарубежных гостей в Праге заметно больше, чем прежде. Данные турфирм свидетельствуют о том, что многие туристы поменяли отдых в Париже, Берлине или Брюсселе на столицы восточноевропейских стран", — говорит Башта.

Довод, по его словам, прост и одновременно тревожен: люди боятся повторения недавних терактов в столицах Западной Европы и пытаются найти своего рода "оазис спокойствия" на востоке континента.

По мнению чешского эксперта, недавнее убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова подтверждает, что террористы не намерены щадить никого, даже тех, кого запрещает трогать Коран – в данном случае, послов. Ведь послы в ходе всей мировой истории были защищены не только соответствующими международными договорами, но и религиозными правилами.

"Думаю, что убийство Андрея Карлова может стать по-своему переломным, возможно, в дипломатии появится своего рода "фактор Карлова", то есть представители посольств должны будут основательнее прикрываться спецслужбами", — полагает Башта.

По его мнению, может произойти и расширение стран, предпочитающих – по договоренности с местными властями – охранять свои диппредставительства и ведущих дипломатов собственными военнослужащими, как это уже практикуют в отдельных регионах мира США и Израиль, некоторые балтийские страны в Москве, а Чехия – в ряде "беспокойных" государств Азии и Африки.

Предотвратить теракты невозможно, но к этому надо стремиться

"Как известно, генералы всегда готовятся к минувшей войне, а власти стремятся подложить дощечку примерно в таком месте, на котором у себя споткнулся сосед", — говорит Башта, имея в виду, в частности, срочное сооружение в ряде столиц бетонных преград при въездах на центральные площади после трагедии в Берлине, а также появление на улицах дополнительных нарядов полицейских, которые, согласно сообщениям немецких СМИ, даже не всегда оснащены патронами к своим грозным на вид автоматам.

По мнению Башты, подобные меры рассчитаны скорее на успокоение собственного населения, нежели на предотвращение терактов с использованием тяжелых грузовиков. Ведь потенциальный террорист может проникнуть в людскую толпу, имея в рюкзаке за спиной взрывчатку, гранаты или автомат, как это сделал до сих пор не пойманный посланник исламистов в новогоднюю ночь в одном из ночных клубов Стамбула.

"Получается, что главную роль в борьбе с международным террором суждено играть спецслужбам, причем в тесном взаимодействии с коллегами в других странах и регионах мира. Насколько такая работа успешна, имеется ли такое взаимодействие или верх берут недоверие и взаимная ревность – судить сложно, поскольку деятельность спецслужб всегда покрыта семью печатями. Однако по той информации, которая время от времени просачивается в СМИ разных стран, можно сделать вывод, что и на этом уровне допускается немало ошибок", — отмечает чешский эксперт.

Чего стоит, по его словам, хотя бы тот факт, что "берлинский террорист" Анис Амри был в 2015 году был на крючке у немецкой контрразведки и квалифицирован ею как "потенциальная угроза". Однако спецслужбы в итоге сочли его "всего лишь" рядовым распространителем наркотиков и выпустили из своего поля зрения. Причем речь в данном случае идет об ошибке контрразведчиков Германии, которые считаются знатоками в своем деле.

"Серые зоны" в западных столицах

"Террористы, даже совершающие свои акции в одиночку, на самом деле тесно связаны с определенным кругом сообщников. У них всегда есть своя база, свой тыл. В этой среде формируются их мировоззрение, характер, происходит подготовка к боевым акциям", — говорит Башта.

Как полагает эксперт, подобной базой часто являются так называемые "серые зоны", имеющиеся во многих крупных городах Западной Европы и США. Речь идет о районах проживания мигрантов, в которые местные полицейские наведываются без большой охоты, отдавая эти пространства на откуп преступным элементам, уточняет эксперт.

Очень многое сейчас, по мнению Башты, зависит от инициативности и решимости политиков, находящихся во главе европейских организаций. Ведь именно европейским органам делегированы ныне многие права и обязанности, ранее принадлежавшие отдельным государствам, включая охрану шенгенских границ, многие вопросы обороны и борьбы с преступностью.

"И тут уже, наверное, необходимо будет поступиться пресловутой политкорректностью ради защиты европейских ценностей и человеческих жизней", — полагает Башта.

Государства ради защиты своих граждан должны быть "эгоистами"

С целью поддержания необходимого общественного порядка в рамках борьбы с международным терроризмом органам ЕС в целом и каждой из отдельных европейских стран, по мнению эксперта, видимо, уже в обозримом будущем предстоит пойти на изменения в законодательстве, на укрепление репрессивных компонентов власти, таких, как полиция и спецслужбы, а также армия, включая увеличение их численности и улучшение материальной базы.

"По примеру Израиля, европейцам предстоит научиться жить в условиях постоянной террористической угрозы, причем эти уроки нельзя откладывать на отдаленное будущее. На примере чешского общества я могу судить о том, что пока мы к подобной ситуации не готовы. Но в этом плане я оптимист. Мы, чехи, всегда в своей истории могли быстро приспособиться к надлежащим условиям, иначе наша небольшая страна просто не выжила бы в условиях мировых смут", — отмечает Башта.

По словам эксперта, даже в рамках происходящей общеевропейской консолидации очень важно сохранить свои национальные интересы, в хорошем смысле слова — свой национальный эгоизм.

"Некоторые политики из Западной Европы говорят нам, чехам, что мы сейчас не солидарны с беженцами, не хотим принимать их в таком количестве, в каком это рекомендует, а фактически диктует Брюссель. Но ведь чешское общество по своей структуре весьма однородное, иностранцы в нем составляют всего лишь около 5%. Причем большинство из них – выходцы из родственных славянских стран: из Украины, Словакии, России, которые легко и быстро адаптируются к нашей среде и становятся здесь своими", — подчеркивает Башта.

По словам эксперта, в Чехии есть и немалая вьетнамская община, история которой идет еще с социалистических времен, когда женщины из этой азиатской страны приезжали сюда учиться работать на ткацких станках. Теперь здесь подрастает уже третье поколение "вьетнамских чехов".

"Коренное отличие нашей вьетнамской общины от, допустим, мусульманских общин в западноевропейских странах состоит в том, что "наши" вьетнамцы с самого начала стремятся выучить очень непростой для них чешский язык, не обособиться, а интегрироваться в чешское общество, найти свое легальное место в нем", — говорит Ярослав Башта.

А уж дети и внуки первых перебравшихся в Чехию вьетнамцев, подчеркивает Башта, отличаются от своих сограждан, наверное, лишь внешностью. При этом они прекрасно учатся в чешских школах и вузах и зачастую занимают весьма представительные рабочие места. "Наверное, именно такая интеграция разных культур, традиций и языков в идеале и должна развиваться в европейских странах", — считает чешский эксперт.