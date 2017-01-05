В римской церкви прошел вечер памяти жертв авиакатастрофы Ту-154

РИМ, 5 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Вечер, посвященный памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 в районе Сочи, прошел в среду в римской церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто (Basilica di Santa Maria in Montesanto), расположенной на знаменитой площади Пьяцца-дель-Пополо (Piazza del Popolo).

В базилике, известной также как "церковь артистов", выступили музыкальные коллективы из Италии и других стран, исполнив песни из репертуара Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, артисты которого находились на борту разбившегося самолета.

Трагедия над Черным морем и гибель артистов ансамбля имени Александрова широко освещалась итальянскими СМИ и была воспринята на Апеннинах с огромным сочувствием. В частности, телеканал RaiNews24 в день трагедии неоднократно ставил в эфир гимн России в исполнении прославленного коллектива, который в Италии по традиции обычно называли хором Красной Армии.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.