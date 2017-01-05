СМИ: ложные слухи о "русских хакерах" подрывают позицию администрации Обамы

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Администрация уходящего президента США Барака Обамы столкнулась с серьезной проблемой: оказавшиеся ложными слухи о "русских хакерах" подрывают попытки Белого дома обосновать причастность России к влиянию на американские выборы, пишет в среду влиятельное американское издание Politico.

"Раздутые и быстро опровергнутые сообщения в СМИ, предполагавшие поддержанные Кремлем взломы электросети США через электростанцию в Вермонте, вселили страх в специалистов по кибербезопасности. Они опасаются, что последует лавина ложных обвинений против России по мере того, как компании США отвечают на запрос администрации и ищут возможно связанные с Россией кибератаки в своих системах", — пишет Politico.

"Все эти легко опровергаемые истории могут посеять сомнения во всех обвинениях против России в хакерстве и подорвать аргументы администрации", — добавляет издание.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщило об обнаружении приписываемой "русским хакерам" вредоносной программы в системе электроэнергетической компании Burlington Electric. Сообщалось, что ранее сотрудники ФБР предоставили руководству ключевых коммунальных компаний страны коды, которые приписываются "российским хакерам", и компания в Вермонте обнаружила их в своей системе. Однако руководство Burlington Electric заявило, что после проверки компьютеров вредоносная программа была обнаружена лишь на одном ноутбуке, не связанном с энергетической сетью.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры якобы стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные действия, но пока не будет их предпринимать, а посмотрит, как будет действовать новая администрация во главе с Дональдом Трампом, которая приступит к обязанностям 20 января. Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.