Внучка сенатора-республиканца уклонилась от поцелуя Джо Байдена

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Внучка сенатора от Республиканской партии Ричарда Берра не дала себя поцеловать вице-президенту США Джо Байдену, сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел вчера на церемонии присяги сенаторов на Капиталийском холме. В рамках мероприятия Байден общался новоизбранными сенаторами и их семьями.

По словам издания, "когда очередь дошла до семьи сенатора Берра, Байден наклонился, чтобы поцеловать его внучку, однако девочка уклонилась от губ вице-президента и оставила политика со ртом, полным воздуха".

Член Демократической партии Джо Байден занимает пост вице-президента США с 2009 года. Его полномочия истекают 20 января. Ему на смену придет Майк Пенс, член Республиканской Партии, избиравшийся в паре с Дональдом Трампом.