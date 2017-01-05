WikiLeaks увеличил награду за любые данные о пропаже документов Белого дома

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сайт WikiLeaks увеличил вознаграждение за информацию о пропаже важных документов в администрации президента Барака Обамы до 30 тысяч долларов.

"Мы увеличили вознаграждение до 30 тысяч долларов за арест или раскрытие представителей администрации Обамы, уничтожающих важные записи, за счет предложенной благотворительной помощи", — сообщается в микроблоге WikiLeaks в Twitter.

We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward. — WikiLeaks (@wikileaks) 4 января 2017 г.

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Ранее WikiLeaks предложил вознаграждение в 20 тысяч долларов за информацию о агентах администрации Обамы.

Под этим призывом WikiLeaks опубликовал внутреннее письмо из Национального архива США от 2009 года, в котором указывается, что пропал жесткий диск на два терабайта с электронной информацией аппарата Клинтон. В письме указано, что на диске могли находиться некоторые засекреченные данные — в частности, информация о сотрудниках Белого Дома, в том числе личный номер в системе социального страхования.