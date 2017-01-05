Бандера и Шухевич. Как "герои" боролись за независимость Украины

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омельян выступил с инициативой перезахоронения праха Степана Бандеры и других "героев", входивших в Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА).

"Они должны вернуться домой. Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко…", — написал Омелян на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению министра инфраструктуры, вышеупомянутые деятели должны стать частью пантеона героев Украины.

При этом в своем посте в Facebook чиновник не упомянул о многочисленных преступлениях "выдающихся украинцев". Деятельность ОУН-УПА, у истоков которой стояли Бандера и Шухевич, и "подвиги" националистов в рядах СС и вермахта также остались за кадром.

Город Жовква. Июнь 1941 года

Еще до начала Великой Отечественной войны члены ОУН (б) добились от своих немецких покровителей права на создание "Легиона украинских националистов", из которого впоследствии были сформированы батальоны "Нахтигаль" и "Роланд", укомплектованные жителями Галиции.

Подбитый советский танк с "меткой" украинских националистов

Командиром "Нахтигаля" был назначен Роман Шухевич. 30 июня 1941 года части Вермахта заняли Львов. Вслед за ними в город вошел и батальон Шухевича, сформированный из активистов ОУН (б). Его бойцы принимали активное участие в еврейских погромах. В двух самых крупных из них погибли около шести тысяч человек.

Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши

Львовских евреев били палками, расстреливали, многих унижали – в частности, заставляли убирать навоз руками. Старикам и детям выбивали зубы и ломали челюсти.

Приветствия оккупантам на западе Украины

По замыслу Бандеры, во Львове должно было быть сформировано украинское правительство. Когда немцы заняли город, избранный ОУН "глава Украинского государственного правления" Ярослав Стецько зачитал одобренный Бандерой "Акт возрождения Украинского государства". Однако власти Третьего рейха не собирались менять статус будущего "рейхскомиссариата", поэтому Бандеру арестовали и выслали в концлагерь Заксенхаузен, где он провел 3,5 года в камере для политических заключенных.

Зверства украинских националистов продолжились и после заключения их "вождя" под арест. В 1943 году по решению ОУН и с одобрения властей Третьего рейха была создана Украинская повстанческая армия, известная своей жестокостью в отношении польских и советских мирных граждан.

Так, весной 1943 года отряды первой группы УПА уничтожили около 800 мирных жителей в польском селе Янова Долина. Детей и женщин сжигали заживо. На месте поселения до сих пор находится пустырь.

В феврале 1944 года добровольцы "Галичины" и бойцы УПА стерли с лица земли поселок Гута Пеняцка. Населённый пункт был полностью сожжён, остались лишь остовы каменных строений — школы и костёла. На месте поселка и сегодня находят останки погибших.

Церковь в селении Подкамень. Видны следы пуль

В марте 1944 года четвертый полк дивизии СС "Галиция" при поддержке подразделений УПА устроил резню в украинской деревне Подкамень, в результате которой погибло более 250 человек, среди них большинство поляки и евреи.

Самой страшной страницей истории ОУН (б) является массовое уничтожение польского гражданского населения весной-летом 1943 года, известное как Волынская резня. Жертвами украинских националистов тогда стали минимум 30 тысяч поляков (по некоторым оценкам – до 80 тысяч).

Луцкое воеводство, уезд Костопол. Жертвы УПА

Кроме того, известно, что в Бабьем Яру также орудовали члены ОУН (б). Немецкое руководство прибегло к помощи украинских националистов, поскольку сил карателей было недостаточно для ликвидации такого количества мирных граждан.

С 1944 года командующим УПА стал Роман Шухевич, который ранее руководил батальоном из "Нахтигаль". Именно на нем, по мнению многих историков, лежит ответственность за этнические чистки проводимые "Повстанческой армией".

Рождественская открытка с символикой ОУН-УПА

В том же году Степан Бандера покинул немецкий концлагерь и возобновил свое членство в ОУН (б), однако военное поражение Третьего рейха лишило его ресурсов, необходимых для ведения подрывной деятельности.

"Слава освободителям Европы!". Вырезка из украинской газеты.

Отдельные банды националистов действовали на территории Украины еще долгое время после окончания Великой Отечественной войны. Само движение пришло в упадок после ликвидации Романа Шухевича в 1950 году.