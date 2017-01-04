Кандидаты на пост госсекретаря США и главы ЦРУ выступят в сенате 11 января

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США проведет 11 января слушания с четырьмя кандидатами на министерские посты в администрации Дональда Трампа, сообщило издание Politico.

Официальное расписание комитетов сената на этот день пока не обнародовано.

В частности, перед сенаторами выступят кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, кандидат на пост главы ЦРУ Майк Помпео, а также кандидаты в руководители министерства юстиции и министерства образования Джефф Сешнс и Бетси Девос.

Кандидаты уже проводят встречи с сенаторами. Так, Тиллерсон на этой неделе встретится с Джоном Маккейном и Линдси Грэмом, оба они заявили, что будут расспрашивать Тиллерсона об его отношении к России.

Даты голосования по утверждению этих кандидатур пока неизвестны. Сенат утверждает всех министров кабинета. Новая администрация Дональда Трампа приступит к обязанностям 20 января, но процесс назначения министров может растянуться на недели или даже на месяцы.