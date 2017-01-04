Нетаньяху предложил помиловать солдата, осужденного за убийство палестинца

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает за помилование израильского солдата, признанного виновным в убийстве палестинца, передает агентство Франс Пресс.

© REUTERS/ Amir Cohen Участники акции в поддержку израильского солдата Элора Азарии, застрелившего раненого палестинца, 4 января 2017

Ранее стало известно, что военный суд признал израильского солдата, который в марте 2016 года застрелил уже обезвреженного после совершения нападения палестинца, виновным в непреднамеренном убийстве. Судьи приняли решение, что у 20-летнего сержанта Элора Азарии не было никакой необходимости открывать огонь, поскольку палестинец не представлял опасности. Приговор Азарии будет вынесен позднее, ему грозит до 20 лет заключения.

"Это был тяжелый и мучительный день для нас и в первую очередь для Элора и его семьи", — заявил Нетаньяху на своей странице в Facebook. "Я поддерживаю помилование Элора Азарии", — написал он.

Рассмотрение этого дела вызвало сильный раскол в израильском обществе. Утром в среду у здания командования, где был зачитан вердикт, произошла потасовка десятков протестующих с полицией. Демонстранты держали плакат с надписью "Люди Израиля не бросают солдата на поле боя".