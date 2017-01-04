В сети появилось видео с места стрельбы в Стамбуле

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В интернете появилась видеозапись с места вооруженного нападения возле одного из ресторанов в Стамбуле, в результате которого пострадали два человека.

Стрельба произошла в районе Фатих. По данным СМИ, злоумышленник действовал в одиночку. В результате нападения пострадали профессор университета и владелец ресторана. Полицейские оцепили место происшествия.

По информации турецких СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом.

Unclaimed: Pics released show attack in al-Fatih district in the center of #Istanbul. Armed men opened fire in a restaurant hour ago.#Turkey pic.twitter.com/w42L7FCZka — MENAnalyst (@jacksanders1965) 4 января 2017 г.

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