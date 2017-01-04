Трамп назначил в Белый дом бывшую участницу своего реалити-шоу

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность в Белом доме бывшую участницу своего телевизионного реалити-шоу "Подмастерье" Омаросу Манигол, говорится в сообщении команды Трампа.

Омароса Манигол известна главным образом тем, что ее два раза "уволили" из "Подмастерья", где Трамп был ведущим в 2004-2015 годах. В Белом доме при Трампе она будет занимать должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением.

Манигол уже работала в Белом доме в офисе вице-президента Альберта Гора в начале 2000-х годов, но занимала там незначительную должность, составляя календарь мероприятий. В 2004 году она получила известность как участница "Подмастерья". Манигол много критиковали за конфронтационный стиль в общении, но она заявляла, что это сценаристы шоу обеспечили ей плохую репутацию.

В 2008 году Манигол году вернулась в игру, которая к тому времени стала называться "Подмастерье знаменитости", и отметилась острым конфликтом с другим участником, британским журналистом Пирсом Морганом. В 10-й серии сезона Трамп снова "уволил" Манигол, которая, по его словам, совершенно не справилась с ролью проектного менеджера по продажам предметов искусства.

Во время предвыборной кампании Трампа она налаживала связь кандидата с афроамериканской общиной.

Омароса Манигол известна выступлениями на многочисленных телешоу развлекательного характера. Она комментирует политические новости на телеканале CNN и, по ее собственным словам, является также священником баптистской церкви.