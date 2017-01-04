Псаки и Эрнест поделились со Спайсером опытом работы в Белом доме

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест рассказал в среду журналистам на брифинге, что обсудил со своим преемником Шоном Спайсером работу в Белом доме.
По его словам, в разговоре приняла участие Джен Псаки — она известна российской публике как экс-представитель госдепартамента. До 20 января Псаки занимает намного более важную, но менее публичную должность директора по коммуникациям в Белом доме.
Эрнест не ответил на вопрос, каким образом Спайсер намерен построить работу с прессой и станет ли он отказываться от ежедневных пресс-брифингов.