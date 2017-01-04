СМИ: берлинский террорист, скрываясь от погони, побывал в Брюсселе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Тунисец Анис Амри, скрываясь после совершения теракта в Берлине, побывал также в Брюсселе, передает телеканал BFM TV со ссылкой на бельгийскую прокуратуру.

По данным ведомства, Амри прибыл на Северный вокзал Брюсселя 21 декабря в 19.00.

Ранее было известно, что предполагаемый террорист оказался в Амстердаме, затем прибыл на автобусе во французский Лион, откуда на поезде доехал до Италии, где был убит в перестрелке с полицией.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией.