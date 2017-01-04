Один из богатейших бизнесменов Израиля освобожден из-под домашнего ареста

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Миллиардер Бени Штейнмец, один из самых состоятельных граждан Израиля, в среду был освобожден из-под домашнего ареста без предъявления обвинений, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на его горнодобывающую компанию BSG Resources (BSGR) и представительницу суда.

Штейнмец находился под домашним арестом с 19 декабря. Он подозревался в даче многомиллионных взяток высокопоставленным чиновникам Гвинеи с целью продвижения собственного бизнеса. BSGR отвергала обвинения, назвав их безосновательными.

"Период домашнего ареста истек, и господин Штейнмец освобожден от всех правовых ограничений без предъявления обвинений в отношении каких-либо преступных действий, включая подкуп и коррупцию", — говорится в заявлении компании.

Бизнесмен сотрудничал с израильскими правоохранителями в ходе расследования и "будет продолжать делать это, когда потребуется", добавили в BSGR. По данным компании, расследование было инициировано правительством Гвинеи совместно с полицией в США, Великобритании и Швейцарии.

Израильская полиция сообщила, что Штейнмец был освобожден под залог в размере 100 миллионов шекелей (26 миллионов долларов). Он также обязался не покидать Израиль в течение 180 дней.