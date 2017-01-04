Во Франции собираются убить более миллиона уток

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Власти Франции распорядились о массовом забое уток и гусей на юго-западе страны, чтобы предотвратить угрозу распространения птичьего гриппа, сообщило министерство сельского хозяйства.

По данным ведомства, профилактические меры будут приняты к птицам в департаментах Жер, Ланды и Верхние Пиренеи с 5 по 20 января. Отмечаются, что будут уничтожены утки, находящиеся на свободном выгуле.

Министерство отмечает, что с начала декабря в хозяйствах страны было зафиксировано 89 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Преимущественно вспышки заболевания происходили на юго-западе страны.

Агентство Рейтер со ссылкой на производителей фуа-гра в регионе сообщает, что в регионе до 20 января будут уничтожены 1,3 миллиона уток из общего поголовья, насчитывающего 18 миллионов птиц.