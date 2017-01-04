Трамп и Гутерреш провели "позитивную беседу"

ООН, 4 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН (с 1 января 2017 года) Антониу Гутерреш обсудил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества США и ООН, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
По его словам, Гутерреш выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Трампом после инаугурации последнего 20 января.
Хак уточнил, что звонок состоялся по инициативе генсека ООН.
Ранее о состоявшемся разговоре сообщил представитель штаба избранного президента США Шон Спайсер.