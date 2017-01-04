Трамп и Гутерреш провели "позитивную беседу"

ООН, 4 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН (с 1 января 2017 года) Антониу Гутерреш обсудил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества США и ООН, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Могу подтвердить, что генеральный секретарь поговорил сегодня утром с избранным президентом (США) Дональдом Трампом. Это был ознакомительный звонок, в ходе которого они имели очень позитивную беседу об отношениях США и ООН", — сказал Хак на брифинге.

По его словам, Гутерреш выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Трампом после инаугурации последнего 20 января.

Хак уточнил, что звонок состоялся по инициативе генсека ООН.

Ранее о состоявшемся разговоре сообщил представитель штаба избранного президента США Шон Спайсер.