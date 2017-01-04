В Польше произошла серия атак на "кебаб-кафе"

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Серия атак на "кебаб-кафе", владельцами которых являются иностранцы-выходцы из стран Востока, произошла в Польше после Нового года.
Wandale zdewastowali restaurację prowadzoną przez Banglijczyków.— Lubin.pl (@lubin_pl) 2 января 2017 г.
Jest wideo z monitoringu!https://t.co/v0r6KMrBpx#Lubin #Superkebab pic.twitter.com/tw7LuFeMqG
Еще одно нападение произошло в ночь на 4 января во Вроцлаве. Неизвестные выбили окно кафе Kuki и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. "Мы ищем исполнителя. Мы не знаем, каков был мотив его действий и не можем сказать, что это была расистская атака. Но исключить этого, однако, не можем", — заявил представитель полиции Павел Петрыковский, которого цитирует Gazeta Wyborcza.
Массовые беспорядки на почве межнациональной розни произошли в польском городе Элк 1 января. В новогоднюю ночь у местного кафе Prince Kebab произошла драка, в ходе которой был убит 21-летний местный житель. По данным следствия, молодой человек вышел из кафе, не заплатив за две бутылки кока-колы, его догнали повар и владелец заведения — выходцы из Туниса и Алжира, завязалась драка, в ходе которой местный житель был убит. Подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве, они арестованы на три месяца.
В ситуацию пыталась вмешаться полиция, однако агрессивно настроенные люди начали бросать петарды и камни в сторону правоохранителей, повредив несколько полицейских автомобилей. В ходе беспорядков были задержаны 28 человек.